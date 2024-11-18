Россиянам посоветовали поторопиться с уплатой налогов

Имущественные налоги лучше уплатить сразу после получения уведомления, заявил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Совсем немного времени остается до срока уплаты имущественных налогов и НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами. Жители нашей страны уже получили сводные налоговые уведомления на уплату налогов за 2023 год», — напомнил парламентарий.

Тем, кто подключен к электронным сервисам, уведомления направлены в личный кабинет на сайте ФНС и личный кабинет на «Госуслугах». Остальные получат уведомления по почте заказными письмами не позднее чем за 30 дней до наступления срока платежа.

Собственники недвижимого имущества и транспортных средств должны заплатить имущественный, земельный и транспортный налог за 2023 год не позднее 2 декабря 2024 года. Впервые в этом году граждане заплатят налог на доходы, полученные в 2023 году от вкладов.