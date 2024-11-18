Овечкин возглавил рейтинг снайперов НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом», игра завершилась со счетом 5:2 в пользу столичного клуба.

После этой игры россиянин возглавил список лучших снайперов сезона. На его счету стало 13 голов. Столько же у канадца Сэма Райнхарта («Флорид Пантерз») и немца Леона Драйзайтля («Эдмонтон Ойлерз»), но оба провели на одну игру больше.

Овечкин не лидировал в списке лучших снайперов сезона с января 2022 года. Он стал первым 39-летним хоккеистом в истории лиги, возглавившим снайперскую гонку НХЛ после официального старта сезона.

Всего в регулярных чемпионатах Овечкин забросил 866 шайб. В списке лучших бомбардиров в истории НХЛ уступает только канадцу Уэйну Гретцки, у которого 894 шайб.