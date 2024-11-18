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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль посчитал заморозку конфликта на Украине неприемлемой

Источник:
«Интерфакс»
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Заморозка конфликта на Украине по линии фронта для России неприемлема, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал публикацию Bloomberg о планах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана предложить свой план завершения конфликта, предполагающий его заморозку, на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

План Эрдогана предполагает создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса и размещение на ней «международных войск», а также отказ от переговоров о вступлении Украины в НАТО как минимум на десять лет.

Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает на мирные переговоры, которые будут учитывать условия, сформулированные Путиным в июне. Речь идет в том числе о полном выведении Киевом своих войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Также для мирного урегулирования конфликта Москве нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, официальный отказ от вступления в НАТО.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут население, если цели военные

Asd10

В главе пол в украинском паспорте отметка хохлосидор теперь официально.

GammiPluh

Какие проблемы бить по США также как они по нам? нанесли удар по аэродрому, снести им авианосец в красном...

Uynachalnica

Уже и картофеля своего не хватает, куда еще-то дальше? Снег будем просить у кого-нибудь?