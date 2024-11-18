Кремль посчитал заморозку конфликта на Украине неприемлемой

Заморозка конфликта на Украине по линии фронта для России неприемлема, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал публикацию Bloomberg о планах турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана предложить свой план завершения конфликта, предполагающий его заморозку, на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.
План Эрдогана предполагает создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса и размещение на ней «международных войск», а также отказ от переговоров о вступлении Украины в НАТО как минимум на десять лет.
Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает на мирные переговоры, которые будут учитывать условия, сформулированные Путиным в июне. Речь идет в том числе о полном выведении Киевом своих войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Также для мирного урегулирования конфликта Москве нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, официальный отказ от вступления в НАТО.