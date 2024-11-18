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Россию накрыл аномальный температурный фронт

Источник:
ТАСС
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Аномальный температурный фронт распространяется по всей России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он вызван переносом воздушных масс из Атлантики и глобальным потеплением.

«На всей территории страны очень высокие температуры. Связано это с тем, что воздушная масса переносится из Атлантики, когда воздух переносится оттуда — всегда тепло», — рассказал Вильфанд.

По его словам, прохождение атлантического воздуха в Сибирь и особенно на Дальний Восток происходит крайне редко, однако в последние годы подобное явление участилось из-за глобального потепления.

Если в Европе аномальная температура фиксируется на значениях на 4–5 градусов Цельсия выше нормы, то за Уралом разница между нормой и фактической температурой значительно больше, поскольку изначальная норма ниже из-за холодной зимы.

Например, температура выше нормальных значений на 15 градусов в настоящее время зафиксирована на востоке Уральского федерального округа. Такое же повышение температуры прогнозируется практически во всей Сибири.

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