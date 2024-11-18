Путин продлил полномочия ректора МГУ до 90-летнего возраста

Президент Владимир Путин продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего на пять лет, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации

Сейчас Садовничему 85 лет, он занимает пост ректора МГУ с 1992 года. Таким образом, Садовничий сможет сохранить должность до 90 лет.

Согласно действующему законодательству, предельный возраст руководителей вузов составляет 70 лет, однако для МГУ и СПбГУ действуют поправки, которые дают главе государства право оставлять ректоров этих двух вузов на их постах без ограничений по возрасту.

Садовничий родился 3 апреля 1939 года в Харьковской области, окончил математический факультет МГУ, защитил кандидатскую и докторскую диссертацию, в 1975 году стал профессором МГУ.

В первый раз был избран ректором МГУ в марте 1992 года, с тех пор более 30 лет занимает этот пост. Садовничий — почетный член РАН, входит в состав президиума академии. 12 июня Путин удостоил Садовничего звания Героя Труда.