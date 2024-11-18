НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

«Госуслуги» запустили сервис по восстановлению документов

Источник:
ТАСС
269 0

«Госуслуги» запустили сервис «Жизненная ситуация», предназначенный для восстановления и замены документов у граждан России.

С помощью нового сервиса россияне смогут восстановить в случае утери или порчи общегражданский паспорт, загранпаспорт, полис обязательного медицинского страхования, водительское удостоверение, пенсионные документы, документы об образовании.

Ожидается, что срок восстановления документов сократится в 1,7 раза — с 50 до 30 дней. Количество необходимых для этого документов предполагается снизить в среднем с 17 до 13.

Несмотря на заработавший сервис, для получения документов по-прежнему требуются очные визиты в органы власти, однако их также станет меньше — в среднем вместо 15 их станет шесть.

Еще по теме
Джиттер: что такое и как влияет на качество интернета
Виртуальную бабушку натравили на телефонных мошенников. ВИДЕО
Ростелеком обновил сервис для измерения скорости интернета
YouTube запустил новый формат для просмотра длинных видео
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
8445
0
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
16919
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
28366
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
27382
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
38791
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
5433
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
37985
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
36476
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
1790778
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
61437
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок
Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube
Канцлер Германии после двухлетнего перерыва позвонил Путину
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Причем тут население, если цели военные

Asd10

В главе пол в украинском паспорте отметка хохлосидор теперь официально.

GammiPluh

Какие проблемы бить по США также как они по нам? нанесли удар по аэродрому, снести им авианосец в красном...

Uynachalnica

Уже и картофеля своего не хватает, куда еще-то дальше? Снег будем просить у кого-нибудь?