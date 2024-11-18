«Госуслуги» запустили сервис «Жизненная ситуация», предназначенный для восстановления и замены документов у граждан России.

С помощью нового сервиса россияне смогут восстановить в случае утери или порчи общегражданский паспорт, загранпаспорт, полис обязательного медицинского страхования, водительское удостоверение, пенсионные документы, документы об образовании.

Ожидается, что срок восстановления документов сократится в 1,7 раза — с 50 до 30 дней. Количество необходимых для этого документов предполагается снизить в среднем с 17 до 13.

Несмотря на заработавший сервис, для получения документов по-прежнему требуются очные визиты в органы власти, однако их также станет меньше — в среднем вместо 15 их станет шесть.