Ким Чен Ын приказал армии приготовиться к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал Корейской народной армии обеспечить полную готовность к войне, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын указал на «угрожающий характер антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея, которые создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове».

По информации ЦТАК, лидер КНДР выдвинул перед вооруженными силами «боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из веления революции и сложившейся ситуации»

Ким Чен Ын указал не необходимость «наращивания боевых сил для того, чтобы регулярные вооруженные силы и все вооруженные силы республики находились в полной готовности к войне».

«Мы продолжим постоянно укреплять силы самообороны государства, в центре которых стоят ядерные силы, без каких-либо лимитов, не удовлетворяясь достигнутым», — сказал лидер КНДР.