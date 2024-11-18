НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ким Чен Ын приказал армии приготовиться к войне

Источник:
Sibnet.ru
1915 21
Лидер КНДР Ким Чен Ын с командованием Корейской народной армии
Лидер КНДР Ким Чен Ын с командованием Корейской народной армии
Фото: © ЦТАК

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал Корейской народной армии обеспечить полную готовность к войне, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын указал на «угрожающий характер антиреспубликанского военного конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и марионеточную Республику Корея, которые создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове».

По информации ЦТАК, лидер КНДР выдвинул перед вооруженными силами «боевой лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне, исходя из веления революции и сложившейся ситуации»

Ким Чен Ын указал не необходимость «наращивания боевых сил для того, чтобы регулярные вооруженные силы и все вооруженные силы республики находились в полной готовности к войне».

«Мы продолжим постоянно укреплять силы самообороны государства, в центре которых стоят ядерные силы, без каких-либо лимитов, не удовлетворяясь достигнутым», — сказал лидер КНДР.

Еще по теме
Нарышкин объяснил, почему Россию победить невозможно
Зеленский пообещал бить по России ракетами ATACMS
Storm Shadow и ATACMS: самые опасные ракеты Украины
Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Канцлер Германии после двухлетнего перерыва позвонил Путину
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар
Российская красавица на «Мисс Вселенная — 2024». ФОТО
Обсуждение (21)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Байден разрешил Украине удары вглубь российской территории
37
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок
27
Мобильные убежища от ядерного взрыва стали производить в России
24
ВСУ с 24 февраля 2022 года потеряли более 900 тыс. человек
23
США пригрозили России за участие сил КНДР в боях против ВСУ