Россия попросит картофель у Египта и Пакистана

Россия компенсирует неурожай картофеля за счет импорта из Египта, Азербайджана, Китая и Пакистан, сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«Недостающие объемы ввиду снижения урожая могут покрываться за счет поставок картофеля из указанных стран», — рассказал ТАСС Леонов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев попросил Минэкономразвития и Минсельхоз России проработать вопрос об импорте картофеля из дружественных стран, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Российские аграрные хозяйства в 2024 году собрали около 7,5 тысячи тонн картофеля, что почти на 15% меньше, чем в предыдущие годы. Но это данные только организованного сектора производителей. У частников на руках тоже есть запасы.