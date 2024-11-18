Ученые оцифровали мозг мухи‑дрозофилы

мозга, смоделировав нейронную карту мозга мухи-дрозофилы,
сказано в сообщении. Проект получил название FlyWire.
«Мозг, строение которого мы полностью понимаем, дает нам
понять природу мозга любого живого существа. С помощью FlyWire у нас есть
потенциал для беспрецедентного и глубокого изучения человеческого мозга в
дальнейшем», — сказал профессор нейробиологии и компьютерных наук в Принстоне Себастьян
Сын.
Предыдущие научные исследования проводились при участии
плодовых мушек. Для сравнения, мозг мушки обладает порядка 3 тысячами нейронов,
в то время как в мозге мухе-дрозофилы в зрелом возрасте содержатся более 140
тысяч нейронов.
При этом ДНК мухи-дрозофилы совпадает с человеческой на 60%,
включая гены обучения, синдрома Дауна и смены циркадных ритмов.