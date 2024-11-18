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Ученые оцифровали мозг мухи‑дрозофилы

Источник:
Sibnet.ru
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Мозг мухи-дрозофилы
Мозг мухи-дрозофилы
Фото: © Amy Sterling / FlyWire / Princeton.edu

мозга, смоделировав нейронную карту мозга мухи-дрозофилы, сказано в сообщении. Проект получил название FlyWire.

«Мозг, строение которого мы полностью понимаем, дает нам понять природу мозга любого живого существа. С помощью FlyWire у нас есть потенциал для беспрецедентного и глубокого изучения человеческого мозга в дальнейшем», — сказал профессор нейробиологии и компьютерных наук в Принстоне Себастьян Сын.

Предыдущие научные исследования проводились при участии плодовых мушек. Для сравнения, мозг мушки обладает порядка 3 тысячами нейронов, в то время как в мозге мухе-дрозофилы в зрелом возрасте содержатся более 140 тысяч нейронов.

При этом ДНК мухи-дрозофилы совпадает с человеческой на 60%, включая гены обучения, синдрома Дауна и смены циркадных ритмов.

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