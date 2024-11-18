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Реальный рост цен на продукты в России превысил 50%

Источник:
«Газета.ру»
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Реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50% в 2024 году, сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50% до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году», — цитирует «Газета.ру» Антонова.

По его словам, высокая инфляция продолжит снижать реальные доходы населения, особенно в регионах, где уровень зарплат значительно ниже столичного

Антонов отметил, что методика расчета официальной инфляции использует усредненную потребительскую корзину, которая может существенно отличаться от реальных трат большинства россиян.

Эксперт уточнил, что особенно заметна разница для тех, кто тратит большую часть доходов на продукты питания и товары первой необходимости — цены на них растут быстрее общего уровня инфляции.

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Экономика #Продукты
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