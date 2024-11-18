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Стало известно о повышении штрафов за нарушение ПДД

Источник:
Sibnet.ru
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Штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения (ПДД) собираются повысить в России с 1 января 2025 года: например, один самых распространенных штрафов за нарушение скоростного режима вырастет с 500 до 750 рублей.

Вилка штрафов за превышение скорости (статья 12.9 КоАП) изменится с 500-5 тысяч рублей до 750-7,5 тысячи рублей, штраф за нарушение использования ремней безопасности предлагают увеличить с 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей (статья 12.6 КоАП), приводят «Ведомости» проект поправок к КоАП, разработанных в правительстве.

По статье 12.8 КоАПа штраф за управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС вырастет с 30 тысяч до 45 тысяч рублей.

Вилка штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (статья 12.16 КоАПа) изменится с 500–5 тысяч рублей на 750–7,5 тысяч рублей.

Штраф за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД (статья 12.24) штраф увеличат с 2,5 тысячи–5 тысяч до 3,7 тысячи–7,5 тысячи рублей, а среднего — с 10 тысяч–20 тысяч до 15 тысяч–30 тысяч рублей.

Предлагаемые ко второму чтению поправки касаются не только роста штрафов, но еще и возможности уплачивать их «со скидкой». Сейчас при нарушении большинства ПДД автовладелец в течение 20 дней может заплатить лишь 50% штрафа. После принятия изменений придется платить 75% от штрафа, но срок льготной оплаты при этом вырастает до 30 дней.

Штрафы в России не повышались с 2013 года. При этом инфляция с 2013 по 2024 годы составила 70%, приводит газета слова доцента Финансового университета при правительстве Петра Щербаченко.

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Топ комментариев

pepelmetal

А как тарасики смеялись над взорванным авто, сегодня наверно не смешно

GammiPluh

Причем тут население, если цели военные

mosquito__2010

плохой бандера идеолог. детишек убивал. поляков убивал. а поляки сейчас последователей бандеры вооружениями...

jeryakob

шольцу надо еще раз позвонить. лично узнать, что бы это означало