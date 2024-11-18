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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Трамп‑младший назвал имбецилами разрешивших удары вглубь России

Источник:
Sibnet.ru
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Сын избранного президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший — обвинил военный промышленный комплекс в стремлении развязать третью мировую войну.

«Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им всё равно! Имбецилы!» — написал Трамп-младший в соцсети Х.

Это заявление он сделал после того, как стало известно, что администрация действующего президента Джо Байдена санкционировала использование Украиной американских ракет для ударов по территории России.

Некоторые представители администрации Байдена опасаются, что использование удары вглубь России может спровоцировать силовой ответ Москвы в адрес Вашингтона и союзников.

Как заявил ранее Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте на Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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