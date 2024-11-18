Зеленский разрешит однополые браки на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что подпишет законопроект, который разрешит однополым парам в стране заключать «семейные союзы».

Согласно видеозаписи, опубликованной изданием «Страна», Зеленский дал утвердительный ответ на соответствующий вопрос после встречи со студентами.

Законопроект об однополых браках был внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины более года назад, но до сих пор не рассматривался.

Ранее автор законопроекта, депутат Инна Совсун заявила, что два ведомства, которые ранее тормозили рассмотрение инициативы, — Минюст и Минобороны, стали поддерживать идею о партнерствах.

В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено согласно действующему законодательству.