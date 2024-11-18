Зеленский разрешит однополые браки на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что подпишет
законопроект, который разрешит однополым парам в стране заключать «семейные
союзы».
Согласно видеозаписи, опубликованной изданием «Страна»,
Зеленский дал утвердительный ответ на соответствующий вопрос после встречи со
студентами.
Законопроект об однополых браках был внесен на рассмотрение
в Верховную раду Украины более года назад, но до сих пор не рассматривался.
Ранее автор законопроекта, депутат Инна Совсун заявила, что
два ведомства, которые ранее тормозили рассмотрение инициативы, — Минюст и
Минобороны, стали поддерживать идею о партнерствах.
В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено
согласно действующему законодательству.