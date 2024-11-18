НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский разрешит однополые браки на Украине

Источник:
Sibnet.ru
466 6

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что подпишет законопроект, который разрешит однополым парам в стране заключать «семейные союзы».

Согласно видеозаписи, опубликованной изданием «Страна», Зеленский дал утвердительный ответ на соответствующий вопрос после встречи со студентами.

Законопроект об однополых браках был внесен на рассмотрение в Верховную раду Украины более года назад, но до сих пор не рассматривался.

Ранее автор законопроекта, депутат Инна Совсун заявила, что два ведомства, которые ранее тормозили рассмотрение инициативы, — Минюст и Минобороны, стали поддерживать идею о партнерствах.

В России движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено согласно действующему законодательству.

 

Еще по теме
The Economist предсказал Зеленскому смертельную борьбу за власть
Маск высмеял слова Зеленского о самостоятельности Украины
Шольц объяснил свой звонок Путину
Зеленский пообещал завершить конфликт в 2025 году
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Казахстанский политик заявил о «моральном праве» на часть России
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок
Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube
Обсуждение (6)
Картина дня
Байден разрешил Украине удары вглубь российской территории
Стало известно о повышении штрафов за нарушение ПДД
Зеленский разрешит однополые браки на Украине
Реальный рост цен на продукты в России превысил 50%
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
65
Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube
57
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
48
Казахстанский политик заявил о «моральном праве» на часть России
37
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок
35
Поставки российских нефтепродуктов за рубеж резко упали