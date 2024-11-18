Байден разрешил Украине удары вглубь российской территории

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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории

Источник:
The New York Times
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Президент США Джо Байден разрешил наносить удары по территории РФ оперативно-тактическими баллистическими ракетами ATACMS, сообщила в газета The New York Times со ссылкой на источники.

Это решение, принятое за два месяца до смены власти в Вашингтоне, стало «серьезным изменением в политике США. Мнения советников американского лидера в связи с таким шагом разделились, рассказали источники.

Они увязывают разрешение на удары с утверждениями о возможной отправке военных КНДР в зону конфликта.

По информации источников, ракеты, вероятно, будут применять «для защиты ВСУ в Курской области». При это в Белом доме не ожидают, что это «кардинально поменяет ход» боевых действий.

При этом в дальнейшем киевский режим может получить разрешение на применение этого оружия в других регионах.

Некоторые представители Белого дома опасаются, что использование Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь России может спровоцировать силовой ответ Москвы в адрес Вашингтона и союзников.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

pepelmetal

А как тарасики смеялись над взорванным авто, сегодня наверно не смешно

GammiPluh

Причем тут население, если цели военные

mosquito__2010

плохой бандера идеолог. детишек убивал. поляков убивал. а поляки сейчас последователей бандеры вооружениями...

jeryakob

шольцу надо еще раз позвонить. лично узнать, что бы это означало