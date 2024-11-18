Байден разрешил Украине удары вглубь российской территории

Президент США Джо Байден разрешил наносить удары по
территории РФ оперативно-тактическими баллистическими ракетами ATACMS, сообщила
в газета The New York Times со ссылкой на источники.
Это решение, принятое за два месяца до смены власти в
Вашингтоне, стало «серьезным изменением в политике США. Мнения советников
американского лидера в связи с таким шагом разделились, рассказали источники.
Они увязывают разрешение на удары с утверждениями о
возможной отправке военных КНДР в зону конфликта.
По информации источников, ракеты, вероятно, будут применять «для
защиты ВСУ в Курской области». При это в Белом доме не ожидают, что это «кардинально
поменяет ход» боевых действий.
При этом в дальнейшем киевский режим может получить
разрешение на применение этого оружия в других регионах.
Некоторые представители Белого дома опасаются, что
использование Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь России может
спровоцировать силовой ответ Москвы в адрес Вашингтона и союзников.