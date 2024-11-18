Байден разрешил Украине удары вглубь российской территории

Президент США Джо Байден разрешил наносить удары по территории РФ оперативно-тактическими баллистическими ракетами ATACMS, сообщила в газета The New York Times со ссылкой на источники.

Это решение, принятое за два месяца до смены власти в Вашингтоне, стало «серьезным изменением в политике США. Мнения советников американского лидера в связи с таким шагом разделились, рассказали источники.

Они увязывают разрешение на удары с утверждениями о возможной отправке военных КНДР в зону конфликта.

По информации источников, ракеты, вероятно, будут применять «для защиты ВСУ в Курской области». При это в Белом доме не ожидают, что это «кардинально поменяет ход» боевых действий.

При этом в дальнейшем киевский режим может получить разрешение на применение этого оружия в других регионах.

Некоторые представители Белого дома опасаются, что использование Украиной ракет ATACMS для ударов вглубь России может спровоцировать силовой ответ Москвы в адрес Вашингтона и союзников.