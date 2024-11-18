«Манюня» обошла «Любовь Советского Союза» в прокате

Фото: © кадр из фильма «Манюня: Приключения в деревне»

Семейный фильм «Манюня: Приключения в деревне» стал лидером кинопроката в первый уикенд.

«Манюня» в первый прокатный уикенд заработала 138,4 миллиона рублей, сместив с первой строчки фильм «Любовь Советского Союза», который показываю в кино вторые выходные. У исторической драмы в кассе 113,4 миллиона.

Третью строчку занял «Глодиатор 2», который не показывают официально в России и Белоруссии. В странах СНГ картина собрала больше 82 миллионов.

Также в пятерке успешных в прокате фильмов «Еретик» с Хью Грантом и российский фильм-сказка «Огниво».