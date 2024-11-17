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Умер певец Владимир Левкин из группы «На-На»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бари Алибасов / CC BY-SA 4.0

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался, ему было 57 лет. Точная причина смерти не сообщается.

О смерти музыканта сообщило издание «Стархит» со ссылкой на супругу Левкина. По информации РЕН ТВ, накануне певца доставили с подозрением на пневмонию в больницу, а утром отправили в реанимацию с лейкозом, который диагностировали еще в 2003 году.

В начале 2000-х певцу диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Музыкант пережил две пересадки костного мозга, курсы химиотерапии и сумел побороть болезнь.

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