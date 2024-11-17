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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар

Источник:
Sibnet.ru
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Российский ракетоносец Ту-95МС
Фото: Sergey Krivchikov - Russian AviaPhoto Team / GFDL 1.2

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о нанесении массированного удара по инфраструктурным объектам Украины.

«Материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждет судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. По его словам, удар пришелся, в том числе, и на «критически важные объекты инфраструктуры»

По данным мэрии Киева, применялись крылатые ракеты Х-101/55, ракеты «Кинжал», баллистические ракеты Искандер-М (KN-23), ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и ударные БПЛА.

На всей территории Украины введен режим экстренных отключений электроэнергии. Во многих крупных города отключено водоснабжение, встал электротранспорт. Обесточены участки железнодорожных магистралей.


Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

mosquito__2010

Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

Nik3316

58-летний..... 27-летнему..... это не серьезно, развели старика на шоу за бабки

pepelmetal

А как тарасики смеялись над взорванным авто, сегодня наверно не смешно