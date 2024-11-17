Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил о нанесении массированного удара по инфраструктурным объектам Украины.

«Материальные результаты американских инвестиций на территории б. Украины в условиях продолжения конфликта с Россией ждет судьба тех объектов инфраструктуры, которые сегодня с утра подверглись российскому массированному удару», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. По его словам, удар пришелся, в том числе, и на «критически важные объекты инфраструктуры»

По данным мэрии Киева, применялись крылатые ракеты Х-101/55, ракеты «Кинжал», баллистические ракеты Искандер-М (KN-23), ракеты «Циркон», крылатые ракеты «Калибр» и ударные БПЛА.

На всей территории Украины введен режим экстренных отключений электроэнергии. Во многих крупных города отключено водоснабжение, встал электротранспорт. Обесточены участки железнодорожных магистралей.