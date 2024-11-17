Правила шоу «Экстрасенсы. Реванш» нарушили

Члены жюри и наблюдатели не смогли определить слабейшего участника в шоу «Экстрасенсы. Реванш», поэтому решили нарушить правила и пропустили в новый этап всех.

В выпуске 1/8 финала «Реванша» сражались Юлий Котов, Тимофей Руденко, Намтар Энзигаль.

Внес смуту в голосование Владислав Череватый, он сначала поставил Руденко 1 балл — это означало, что экстрасенс должен уйти из «Реванша». Остальные члены жюри возмутились, поскольку Руденко справился с испытанием.

Череватый сказал, что пошутил и добавил к единице ноль, оценив работу участника на 10 баллов. Таким образом, уйти с проекта должен был Юлий Котов, набравший меньше всех баллов. Но за него вступились наблюдатели.

Члены жюри и наставники предложили ведущему нарушить правила шоу и пропустить в четвертьфинал всех троих экстрасенсов.