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Правила шоу «Экстрасенсы. Реванш» нарушили

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Члены жюри и наблюдатели не смогли определить слабейшего участника в шоу «Экстрасенсы. Реванш», поэтому решили нарушить правила и пропустили в новый этап всех.

В выпуске 1/8 финала «Реванша» сражались Юлий Котов, Тимофей Руденко, Намтар Энзигаль.

Внес смуту в голосование Владислав Череватый, он сначала поставил Руденко 1 балл — это означало, что экстрасенс должен уйти из «Реванша». Остальные члены жюри возмутились, поскольку Руденко справился с испытанием.

Череватый сказал, что пошутил и добавил к единице ноль, оценив работу участника на 10 баллов. Таким образом, уйти с проекта должен был Юлий Котов, набравший меньше всех баллов. Но за него вступились наблюдатели.

Члены жюри и наставники предложили ведущему нарушить правила шоу и пропустить в четвертьфинал всех троих экстрасенсов.

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Топ комментариев

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

mosquito__2010

Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

Nik3316

58-летний..... 27-летнему..... это не серьезно, развели старика на шоу за бабки

pepelmetal

А как тарасики смеялись над взорванным авто, сегодня наверно не смешно