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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Маск высмеял слова Зеленского о самостоятельности Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Самый богатый человек планеты Илон Маск высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского, утверждающего, что никто не сможет навязать мир Киеву.

Зеленский ранее заявил, что Украина — независимая страна, которую невозможно заставить «сесть и слушать» и поэтому никто не может принудить Киев к мирным переговорам.

«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск в соцсети X.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал с помощью мирных переговоров урегулировать конфликт Украины и России.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что принуждение Киева со стороны Трампа к подписанию договора с Москвой «на невыгодных условиях» приведет к массовым беспорядкам и краху страны.

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Топ комментариев

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

mosquito__2010

Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

Nik3316

58-летний..... 27-летнему..... это не серьезно, развели старика на шоу за бабки

pepelmetal

А как тарасики смеялись над взорванным авто, сегодня наверно не смешно