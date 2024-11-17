Маск высмеял слова Зеленского о самостоятельности Украины

Самый богатый человек планеты Илон Маск высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского, утверждающего, что никто не сможет навязать мир Киеву.

Зеленский ранее заявил, что Украина — независимая страна, которую невозможно заставить «сесть и слушать» и поэтому никто не может принудить Киев к мирным переговорам.

«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск в соцсети X.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал с помощью мирных переговоров урегулировать конфликт Украины и России.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что принуждение Киева со стороны Трампа к подписанию договора с Москвой «на невыгодных условиях» приведет к массовым беспорядкам и краху страны.