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Емельяненко вызвал Исмаилова на бой по правилам бокса

Источник:
Sibnet.ru
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Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко бросил вызов Магомеду Исмаилову, предложив провести повторный поединок по правилам бокса.

Летом 2020 года состоялся первый поединок Емельянова и Исмаилова. Он прошел по правилам MMA на турнире лиги АСА в Сочи. Емельяненко тогда проиграл.

«Вспоминая наш последний бой, я помню, что можно работать по этажам — голова, корпус. Ты же провозился где-то в подвале. Я тебе, Лысый Хищник, предлагаю: давай организуем бой», — написал Емельяненко в соцсетях.

Он предложил сразиться по правилам английского бокса. «Выходи, лысый, я тебя причешу», — обратился к Исмаилову Емельяненко.

Последний поединок 43летний Емельяненко провел в мае 2023 года против блогера Евгения Ершова, победив болевым приемом на руку. 38летний Исмаилов в последнем бою в июле 2024 года единогласным решением судей проиграл Владимиру Минееву в боксерском поединке.

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mosquito__2010

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Nik3316

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