Емельяненко вызвал Исмаилова на бой по правилам бокса

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко бросил вызов Магомеду Исмаилову, предложив провести повторный поединок по правилам бокса.

Летом 2020 года состоялся первый поединок Емельянова и Исмаилова. Он прошел по правилам MMA на турнире лиги АСА в Сочи. Емельяненко тогда проиграл.

«Вспоминая наш последний бой, я помню, что можно работать по этажам — голова, корпус. Ты же провозился где-то в подвале. Я тебе, Лысый Хищник, предлагаю: давай организуем бой», — написал Емельяненко в соцсетях.

Он предложил сразиться по правилам английского бокса. «Выходи, лысый, я тебя причешу», — обратился к Исмаилову Емельяненко.

Последний поединок 43летний Емельяненко провел в мае 2023 года против блогера Евгения Ершова, победив болевым приемом на руку. 38летний Исмаилов в последнем бою в июле 2024 года единогласным решением судей проиграл Владимиру Минееву в боксерском поединке.