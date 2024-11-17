Представительница Дании Виктория Кьер Тейлвиг стала «Мисс Вселенная — 2024». Страна еще никогда не выигрывала в этом конкурсе. Россиянка Валентина Алексеева вошла в топ-12.

Победительнице 21 год, она из небольшого городка Сёборг, что находится в 40 километров от Копенгагена.

Новая «Мисс Вселенная» — танцовщица, чемпионка Европы и мира, предприниматель в сфере красоты, начинающий юрист и защитница животных.

Дания еще не выигрывала в конкурсе «Мисс Вселенная». Самое большое достижение — звание «Первая вице-мисс» в 1963 году.

Представительница Нигерии Чидимму Адетшину стала первой вице-мисс, а Мексики Мария Фернанда Бельтран — второй вице-мисс.

Участница из России Валентина Алексеева вошла в топ-12 конкурса, чего не было 20 лет.