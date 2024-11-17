Экс-глава МИД Украины пообещал «майдан» при заключении мира

Украина якобы столкнется с полным крахом, если пойдет на мир на неприемлемых условиях, заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира и если Зеленский согласится (маловероятный сценарий), часть украинского общества воспротивится. Внутренние беспорядки грозят стране внутренним крахом», — цитирует РИА Новости Кулебу.

По его словам, Трамп может ограничить поддержку Киева, а, лишившись финансирования, Украина может полностью потерять позиции.

В середине июня президент Владимир Путин выступил с мирным предложением. Он предусматривало признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской регионами России, закрепление нейтрального статуса Украины, отмену антироссийских санкций.