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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Экс-глава МИД Украины пообещал «майдан» при заключении мира

Источник:
РИА Новости
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Украина якобы столкнется с полным крахом, если пойдет на мир на неприемлемых условиях, заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Если администрация Трампа навяжет Украине неприемлемые условия мира и если Зеленский согласится (маловероятный сценарий), часть украинского общества воспротивится. Внутренние беспорядки грозят стране внутренним крахом», — цитирует РИА Новости Кулебу.

По его словам, Трамп может ограничить поддержку Киева, а, лишившись финансирования, Украина может полностью потерять позиции.

В середине июня президент Владимир Путин выступил с мирным предложением. Он предусматривало признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской регионами России, закрепление нейтрального статуса Украины, отмену антироссийских санкций.

Тема: Военная операция на Украине
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