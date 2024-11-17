Алла Пугачева воссоединилась с семьей в США

Певица Алла Пугачева отправилась в тур по США с супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ), в Америке артистка провела время с дочерью Кристиной Орбакайте.

В соцсети Галкина опубликовано фото, на котором запечатлены он, Алла Пугачева и ее дети — 53-летняя Орбакайте и близнецы Лиза и Гарри, которым по 11 лет.

«Ещё пять концертов и домой», — подписал Галкино фотографию, не уточнив, где именно их дом, поскольку после отъезда из России пара живет в Израиле, но также имеет жилье на Кипре.