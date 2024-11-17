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Алла Пугачева воссоединилась с семьей в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © социальные сети

Певица Алла Пугачева отправилась в тур по США с супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ), в Америке артистка провела время с дочерью Кристиной Орбакайте.

В соцсети Галкина опубликовано фото, на котором запечатлены он, Алла Пугачева и ее дети — 53-летняя Орбакайте и близнецы Лиза и Гарри, которым по 11 лет.

«Ещё пять концертов и домой», — подписал Галкино фотографию, не уточнив, где именно их дом, поскольку после отъезда из России пара живет в Израиле, но также имеет жилье на Кипре.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

fender1984

Сколько проси не проси, а американский хозяин европы ни одной санкции не снимет

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

mosquito__2010

Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

Nik3316

58-летний..... 27-летнему..... это не серьезно, развели старика на шоу за бабки