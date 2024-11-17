Шольц объяснил свой звонок Путину

Единственный способ узнать, что думает президент России Владимир Путин по поводу начала переговоров об урегулировании с Украиной, — поговорить с ним, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Разговор Путина и Шольца состоялся накануне, он стал первым почти за два года. Как сообщили в Кремле, инициатором выступила немецкая сторона. Президент и канцлер беседовали в течение часа.

Шольца спросили, почему Путин должен вступать в переговоры, когда Россия усиливает свои позиции. «Нам придется выяснить это, в том числе поговорив с ним об этом», — цитирует РБК Шольца.

В немецком правительстве после переговоров отметили, что Шольц осудил военную операцию России на Украине и призвал Путина прекратить ее и вывести войска.

В Кремле назвали разговор попыткой «сопоставить позиции». Политическая воля заключается в том, чтобы узнать все из первых рук, это вызывает удовлетворение, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину . По его словам, это может «ослабить его изоляцию» Путина: теперь и другие мировые лидеры захотят позвонить в Кремль.