Один из администраторов «Архангел спецназа Z» погиб в зоне специальной военной операции, сообщили авторы телеграм-канала.

Офицер по имени Егор с позывным «Щит» погиб во время стрелкового боя при проведении штурма на донецком направлении, сказано в сообщении.

«Егор был отличным командиром, настоящим офицером, человеком слова и дела, память о нем останется навсегда в наших сердцах», — отмечено в публикации.

Некролог о Егоре Капинском опубликовалосообщество в «ВКонтакте» «Мамы МВВКУ», которое посвящено выпускникам Московского высшего общевойскового командного училища. Капинский окончил этот военный вуз в 2021 году.

«Погиб офицер, старший лейтенант 145 выпуска МВОКУ Капинский Егор Михайлович. Погиб геройски, в бою с фашистами, на донецком направлении», — сказано в некрологе.

Телеграм-канал «Архангел спецназа Z» имеет более 1,1 миллиона подписчиков. Для него пишут восемь человек, в том числе двое гражданских.