Новая часть «Ледникового периода» получила дату премьеры

Студия Disney сообщила дату выхода новой части франшизы «Ледниковый период», шестой по мультфильм выйдет 18 декабря 2026 года.

В графике релизов «Ледниковый период» занял место безымянных «Звёздных войн», сообщает Variety.

К озвучке главных героев вернутся Рэй Романо, Джон Легуизамо, Дэнис Лири, Куин Латифа, Саймон Пегг.

Детали сюжета и имя режиссёра неизвестны. «Ледниковый период» стартовал в 2002 году. Сюжет рассказывал о приключениях доисторических животных: мамонта Мэнни, саблезубого тигра Диего, ленивца Сида.