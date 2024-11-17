Кто прошел в финал 11-го сезона детского «Голоса»

Фото: © кадр из шоу «Голос.Дети»
Дополнительный отбор в финал детского «Голоса» прошел в
пятницу, 15 ноября. В нем зрители с помощью голосования выбрали еще по одному
участнику в каждую команду.
По решению жюри в финал прошли по два участника. Так, в
команде Jony до решающего раунда добрались 11-летний Андрей
Прибыльский из Владимира и 10-летняя москвичка Анна Кукина.
В команде Димы Билана в финал попали 13-летняя Нелли
Байматова из Москвы и Василий Иголкин 12 лет из
Санкт-Петербурга.
Наставника Юлианну Караулову в финале представят
11-летняя Эвелина Радбиль из Нижнего Новгорода и Арина Точилова (Екатеринбург,
14 лет).
По итогам зрительского голосования, в финал также прошли Саид
Галиуллин (Jony), Григорий Дружинин (Билан) и Роман Скробот (Караулова).