Кто прошел в финал 11-го сезона детского «Голоса»

Дополнительный отбор в финал детского «Голоса» прошел в пятницу, 15 ноября. В нем зрители с помощью голосования выбрали еще по одному участнику в каждую команду.

По решению жюри в финал прошли по два участника. Так, в команде Jony до решающего раунда добрались 11-летний Андрей Прибыльский из Владимира и 10-летняя москвичка Анна Кукина.

В команде Димы Билана в финал попали 13-летняя Нелли Байматова из Москвы и Василий Иголкин 12 лет из Санкт-Петербурга.

Наставника Юлианну Караулову в финале представят 11-летняя Эвелина Радбиль из Нижнего Новгорода и Арина Точилова (Екатеринбург, 14 лет).

По итогам зрительского голосования, в финал также прошли Саид Галиуллин (Jony), Григорий Дружинин (Билан) и Роман Скробот (Караулова).