Представлен доступный конкурент Lada Largus

Российский автопроизводитель Sollers представил бюджетный фургон SF1, который способен бросить вызов Lada Largus на отечественном рынке.

Основой Sollers SF1 послужит китайский JAC Refine M3, пишет издание Motor. Прототип оснащен турбированным мотором объемом 1,5 литра и мощностью 136 лошадиных сил. Он сочетается с передним приводом и пятиступенчатой «механикой».

Автомобиль также имеет заднюю рессорную подвеску и барабанные задние тормоза. Передняя подвеска на торсионах. Ожидается, что дилеры Sollers начнут продажи фургона SF1 в январе 2025 года.

JAC Refine M3 успешно выпускается в Китае более десяти лет, а основой послужил японский Nissan NV200 образца 2009 года. В КНР новый автомобиль стоит менее 10 тысяч долларов.

Sollers ранее выпускал продукцию УАЗ и собирал на своих заводах иномарки, включая Ford, Fiat, Mazda, SsangYong и Toyota. После ухода этих брендов с российского рынка компания приобрела лицензии на производство моделей китайского концерна JAC.