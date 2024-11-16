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Впервые найдена мумия саблезубого котенка. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Останки саблезубого котенка впервые нашли в Сибири в вечной мерзлоте на северо-востоке Якутии в бассейне реки Индигирки. Возраст останков превышает 35 тысяч лет.

Важные элементы тела детеныша древнего хищника хорошо сохранились — ученые смогли изучить переднюю часть, голову, лапы с когтями, а также тазовые кости, пишет издание Scientific Reports.

Отмечается, что тело саблезубого котенка было покрыто густым темно-коричневым мехом с длиной волос около 30 миллиметров. Исследователи обратили внимание, что у находки необычная форма морды — большой рот и маленькие уши.

Мумия саблезубого котенка
Мумия саблезубого котенка
Фото: © Scientific Reports

По оценке ученых, котенок умер в возрасте около трех недель. Общая длина его тела могла достигать около 35 сантиметров, однако сохранился только фрагмент длиной около 27 сантиметров, а также голова.

Благодаря обнаружению мумии впервые в истории палеонтологических исследований был непосредственно изучен внешний облик вымершего млекопитающего, не имеющего аналогов в современной фауне.

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fender1984

Сколько проси не проси, а американский хозяин европы ни одной санкции не снимет

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

mosquito__2010

Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

GammiPluh

Нормальная обстановка бежать из окружения?) да привычная уже для ВСУ