Зеленский пообещал завершить конфликт в 2025 году

Официальный Киев сделает все, чтобы конфликт с Россией завершился в 2025 году дипломатическим путем, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно», — сказал он в интервью «Суспiльне».

Однако Зеленский подчеркнул, что в этих переговорах должна участвовать не только Москва. По его словам, прямой разговор с российским лидером Владимиром Путиным — изначально проигрышный вариант для Украины в текущей ситуации.

«В слабой позиции нечего делать на этих переговорах», — добавил украинский президент, отметив при этом, что стране не нужна «навязанная» несправедливость, а «важен справедливый мир».

Россия и Украина вели переговоры после начала военной операции, однако они завершились весной 2022 года. Москва готова возобновить переговорный процесс, однако на определенных условиях.

В частности, Киеву предстоит отказаться от членства в НАТО, признать новые регионы России и вывести оттуда войска, отменить санкции, подтвердить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, а также провести демилитаризацию и денацификацию.