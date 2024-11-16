Виртуальную бабушку натравили на телефонных мошенников. ВИДЕО

Крупнейший британский оператор мобильной связи O2 представил голосовой чат-бот под названием dAIsy. Он имитирует пожилую женщину, способную довести до белого каления даже опытных телефонных мошенников.

Система объединяет сразу несколько моделей искусственного интеллекта. Так, одна производит преобразование голоса звонящего в текст, далее специально настроенная большая языковая модель генерирует ответ. Затем текст автоматически преобразуется в речь.

Виртуальная бабушка готова часами удерживать мошенников на проводе, рассказывая о своих увлечениях и любимце — домашнем коте Пушистике. В финале она даже готова сообщить злоумышленникам вымышленные банковские реквизиты.

Разработчики опубликовали анонсирующий ролик, посвященный проекту dAIsy. Утверждается, что негодующие голоса мошенников на записи — настоящие.