WhatsApp научился сохранять черновики сообщений

Пользователям WhatsApp стала доступна функция сохранения черновиков сообщений. Теперь мессенджер сообщит пользователю, если у него в чатах есть неотправленные сообщения.

Таким образом, можно будет вернуться к взаимодействию с такими сообщениями, которые получат зеленую отметку «Черновик». Пользователь сможет быстро вернуться к написанию и отправке начатых сообщений.

Черновики сообщений отображаются вверху списка чатов, поэтому пользователям не придется их прокручивать в поисках недописанных посланий. Нововведение уже доступно пользователям WhatsApp по всему миру.

Примечательно, что такая функция уже давно есть в Telegram, однако WhatsApp для ее внедрения потребовалось 15 лет.