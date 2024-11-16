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WhatsApp научился сохранять черновики сообщений

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователям WhatsApp стала доступна функция сохранения черновиков сообщений. Теперь мессенджер сообщит пользователю, если у него в чатах есть неотправленные сообщения.

Таким образом, можно будет вернуться к взаимодействию с такими сообщениями, которые получат зеленую отметку «Черновик». Пользователь сможет быстро вернуться к написанию и отправке начатых сообщений.

Черновики сообщений отображаются вверху списка чатов, поэтому пользователям не придется их прокручивать в поисках недописанных посланий. Нововведение уже доступно пользователям WhatsApp по всему миру.

Примечательно, что такая функция уже давно есть в Telegram, однако WhatsApp для ее внедрения потребовалось 15 лет.

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fender1984

Сколько проси не проси, а американский хозяин европы ни одной санкции не снимет

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

mosquito__2010

Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

GammiPluh

Нормальная обстановка бежать из окружения?) да привычная уже для ВСУ