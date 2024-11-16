ВСУ применили «роботов-убийц»

Украинские военные стали активно применять «роботов-убийц» — ударных беспилотников, способных обходить средства радиоэлектронной борьбы и действовать автономно.

Такие дроны оснащены системой Skynode от американской компании Auterion. Skynode представляет собой мини-компьютер размером с кулак и контроллер полета. Процессор помещают внутрь беспилотников, пишет The Wall Street Journal.

В результате беспилотники приобретают так называемое «компьютерное зрение» — это позволяет противодействовать глушителям GPS, а также действовать полностью автономно, донося взрывчатку до противника без вмешательства оператора, отмечает издание.

Представитель Auterion отметил, что программное обеспечение, стоимость которого сопоставима со стоимостью смартфона, способно значительно повысить эффективность боевых дронов — в частности, вероятность поражения цели вырастает с 20% до 90%.