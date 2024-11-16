Тело пропавшего шахтера обнаружили под завалами

Тело пропавшего горняка без признаков жизни обнаружено в ходе спасательной операции под завалами на шахте «Таштагольская» в Кузбассе, сообщает Следственное управление СКР по Кемеровской области.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, тело погибшего пытаются поднять на поверхность. Следователи в рамках расследования допрашивают свидетелей, изымают техническую документацию.

Погибший — крепильщик шахты, сообщает пресс-служба шахты «Таштагольская». «Коллектив и руководство предприятия выражают соболезнования родным и близким погибшего. Предприятие окажет всю необходимую помощь семье погибшего сотрудника», — сказано в сообщении.

Внезапное обрушение кровли шахты произошло ночью 16 ноября при добыче руды в результате геодинамического толчка энергетического класса 5,4. В момент обрушения в шахте находились 183 горняка, 182 человека вышли на поверхность.