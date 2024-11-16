Бербок призвала отправить Киеву дальнобойное оружие

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала начать поставки Украине дальнобойного оружия по примеру Франции и Великобритании.

«Сейчас речь идет о том, чтобы, наконец, найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», — цитирует министра издание Tagesspeigel.

Бербок имела в виду поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus, которые ВСУ ранее получили от Парижа и Лондона. При этом Берлин пока отказывается от подобных поставок.

Авиационная ракета Taurus имеет дальность стрельбы до 500 километров и может нести до 480 килограммов взрывчатки. Она способна развивать скорость до 900 километров в час.