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Бербок призвала отправить Киеву дальнобойное оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала начать поставки Украине дальнобойного оружия по примеру Франции и Великобритании.

«Сейчас речь идет о том, чтобы, наконец, найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры», — цитирует министра издание Tagesspeigel.

Бербок имела в виду поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus, которые ВСУ ранее получили от Парижа и Лондона. При этом Берлин пока отказывается от подобных поставок.

Авиационная ракета Taurus имеет дальность стрельбы до 500 километров и может нести до 480 килограммов взрывчатки. Она способна развивать скорость до 900 километров в час.

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Политика #Мир #Оружие
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