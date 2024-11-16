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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные заняли Ленинское и Макаровку

Источник:
Sibnet.ru
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Российская армия взяла под контроль населенные пункты Ленинское и Макаровку в ДНР, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Село Ленинское расположено в Покровском районе западнее Селидово, о взятии которого стало известно 29 октября. Село Макаровка — рядом с селами Новодаровка и Ровнополь, расположенными на границе Донецкой и Запорожской областей.

На прошлой неделе Минобороны заявляло о взятии под российский контроль шести населенных пунктов: Антоновки, Вишневого, Кураховки, Максимовки, Кременной Балки, расположенных в ДНР. В Харьковской области российские военные взяли село Першотравневое.

На текущей неделе российские силы заняли Колесниковку в Харьковской области, а также Вознесенку, Волченку, Степановку в ДНР.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

fender1984

Сколько проси не проси, а американский хозяин европы ни одной санкции не снимет

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

mosquito__2010

Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

GammiPluh

Нормальная обстановка бежать из окружения?) да привычная уже для ВСУ