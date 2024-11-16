Российские военные заняли Ленинское и Макаровку

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Ленинское и Макаровку в ДНР, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Село Ленинское расположено в Покровском районе западнее Селидово, о взятии которого стало известно 29 октября. Село Макаровка — рядом с селами Новодаровка и Ровнополь, расположенными на границе Донецкой и Запорожской областей.

На прошлой неделе Минобороны заявляло о взятии под российский контроль шести населенных пунктов: Антоновки, Вишневого, Кураховки, Максимовки, Кременной Балки, расположенных в ДНР. В Харьковской области российские военные взяли село Першотравневое.

На текущей неделе российские силы заняли Колесниковку в Харьковской области, а также Вознесенку, Волченку, Степановку в ДНР.