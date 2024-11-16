Украинское командование погубило элитный спецназ ВСУ

Украина погубила элитный спецназ ВСУ в попытках закрепиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», — сказал Сальдо.

ВСУ неоднократно предпринимали попытки высадки десанта на быстроходных катерах на Тендровской и Кинбурнской косах, однако в итоге их отряды уничтожались российскими войсками.

Косы находятся в акватории Черного моря, на юго-западном побережье Херсонской области. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, часть на правобережье Днепра удерживают украинские войска.