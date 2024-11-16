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Украинское командование погубило элитный спецназ ВСУ

Источник:
РИА Новости
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Украина погубила элитный спецназ ВСУ в попытках закрепиться на Кинбурнской и Тендровской косах в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«ВСУ и так больно обожглись, когда потеряли свой элитный спецназ в бессмысленных пропагандистских операциях на Кинбурнской и Тендровской косах. Возможно, это их останавливает», — сказал Сальдо.

ВСУ неоднократно предпринимали попытки высадки десанта на быстроходных катерах на Тендровской и Кинбурнской косах, однако в итоге их отряды уничтожались российскими войсками.

Косы находятся в акватории Черного моря, на юго-западном побережье Херсонской области. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, часть на правобережье Днепра удерживают украинские войска.

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Оборона #Конфликты #Армия
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Топ комментариев

fender1984

Сколько проси не проси, а американский хозяин европы ни одной санкции не снимет

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

mosquito__2010

Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

GammiPluh

Нормальная обстановка бежать из окружения?) да привычная уже для ВСУ