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Культовые iPhone признаны устаревшими

Источник:
Sibnet.ru
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Apple обновила список устаревших моделей на своем сайте технической поддержки. Теперь культовые iPhone 6s Plus и iPhone XS Max классифицируются во всем мире как «винтажные».

Для пользователей это означает, что Apple и авторизованные сервисные службы компании могут предлагать ремонт этих устройств, но только при наличии запасных частей, пишет издание MacRumors.

iPhone 6s и iPhone 6s Plus представляют собой девятое поколение iPhone. Смартфоны были анонсированы в 2015 году. На следующий год их сменили iPhone 7 и iPhone 7 Plus, с анонсом iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR в 2018 году выпуск девятого поколения был прекращен.

Традиционно Apple присваивает статус «винтажных» своим фирменным устройствам, снятым с производства более пяти лет назад. Вся устаревшая «яблочная» продукция теряет возможность обслуживания, однако компания делает исключение для своих ноутбуков.

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fender1984

Сколько проси не проси, а американский хозяин европы ни одной санкции не снимет

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

mosquito__2010

Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

GammiPluh

Нормальная обстановка бежать из окружения?) да привычная уже для ВСУ