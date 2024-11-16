Культовые iPhone признаны устаревшими

Apple обновила список устаревших моделей на своем сайте технической поддержки. Теперь культовые iPhone 6s Plus и iPhone XS Max классифицируются во всем мире как «винтажные».

Для пользователей это означает, что Apple и авторизованные сервисные службы компании могут предлагать ремонт этих устройств, но только при наличии запасных частей, пишет издание MacRumors.

iPhone 6s и iPhone 6s Plus представляют собой девятое поколение iPhone. Смартфоны были анонсированы в 2015 году. На следующий год их сменили iPhone 7 и iPhone 7 Plus, с анонсом iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR в 2018 году выпуск девятого поколения был прекращен.

Традиционно Apple присваивает статус «винтажных» своим фирменным устройствам, снятым с производства более пяти лет назад. Вся устаревшая «яблочная» продукция теряет возможность обслуживания, однако компания делает исключение для своих ноутбуков.