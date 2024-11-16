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Названа самая дефицитная специальность России

Источник:
ТАСС
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Самой дефицитной специальностью России в начале ноября оказался дворник, следует из результатов исследования платформы HeadHunter.

Аналитики сервиса представили hh.индексы, которые показывают соотношение активных резюме на одну вакансию. Показатели от 2 до 3,9 свидетельствуют о дефиците соискателей, а показатели ниже 1,9 — об остром дефиците.

У дворников соответствующий индекс составляет всего 0,7. Отмечается, что спрос на дворников растет на фоне приближающейся зимы и высокого сезона для уборки улиц. В результате их средняя зарплата по России к началу ноября выросла почти на треть — до 35,6 тысячи рублей.

В рейтинге самых дефицитных специальностей в стране также токари, сварщики и продавцы-консультанты, у которых показатель hh.индекса равняется 1,1. Число вакансий здесь практически равно числу соискателей.

Далее в списке следуют специалисты по взысканию задолженности, повара и кондитеры — 1,2, автослесари и автомеханики — 1,4, слесари, сантехники и администраторы магазина — 1,5, врачи и маляры — 1,6, мерчандайзеры и товароведы — 1,8.

Кроме того, в топ-20 самых дефицитных специальностей вошли электромонтажник (1,9), монтажник (2), машинист и фармацевт-провизор (2,3), кладовщик и курьер (2,4), а также уборщица (2,5).

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Топ комментариев

fender1984

Сколько проси не проси, а американский хозяин европы ни одной санкции не снимет

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

GammiPluh

Нормальная обстановка бежать из окружения?) да привычная уже для ВСУ

nicollaich

Звучит пародоксально: разоряющие Европу санкции против России©