Названа самая дефицитная специальность России

Самой дефицитной специальностью России в начале ноября оказался дворник, следует из результатов исследования платформы HeadHunter.

Аналитики сервиса представили hh.индексы, которые показывают соотношение активных резюме на одну вакансию. Показатели от 2 до 3,9 свидетельствуют о дефиците соискателей, а показатели ниже 1,9 — об остром дефиците.

У дворников соответствующий индекс составляет всего 0,7. Отмечается, что спрос на дворников растет на фоне приближающейся зимы и высокого сезона для уборки улиц. В результате их средняя зарплата по России к началу ноября выросла почти на треть — до 35,6 тысячи рублей.

В рейтинге самых дефицитных специальностей в стране также токари, сварщики и продавцы-консультанты, у которых показатель hh.индекса равняется 1,1. Число вакансий здесь практически равно числу соискателей.

Далее в списке следуют специалисты по взысканию задолженности, повара и кондитеры — 1,2, автослесари и автомеханики — 1,4, слесари, сантехники и администраторы магазина — 1,5, врачи и маляры — 1,6, мерчандайзеры и товароведы — 1,8.

Кроме того, в топ-20 самых дефицитных специальностей вошли электромонтажник (1,9), монтажник (2), машинист и фармацевт-провизор (2,3), кладовщик и курьер (2,4), а также уборщица (2,5).