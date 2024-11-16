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Умерла актриса Светлана Светличная

Источник:
Sibnet.ru
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Умерла актриса Светлана Светличная, сообщила кинокритик Сусанна Альперина в своем телеграм-канале. Союз кинематографистов России подтвердил эту информацию. Светличной было 84 года, в последние годы актриса тяжело болела.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. В 1963 году она окончила ВГИК, мастером ее курса был известный советский режиссер и сценарист Михаил Ромм. Первое появление молодой артистки в кино состоялось в 1959 году в картине «Колыбельная» Михаила Калика.

Затем она получила одну из главных ролей в фильме «Им покоряется небо» Татьяны Лиозновой. Позднее она появилась в многосерийной военной драме «Семнадцать мгновений весны», исполнив влюбленную в Штирлица машинистку Габи.

Одна из наиболее известных ролей Светличной — Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Именно она произносит ушедшую в народ фразу «Не виноватая я, он сам пришел». В 1974 году Светличной присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, дата прощания и похорон будет определена позднее.

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Топ комментариев

fender1984

Сколько проси не проси, а американский хозяин европы ни одной санкции не снимет

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

GammiPluh

Нормальная обстановка бежать из окружения?) да привычная уже для ВСУ

nicollaich

Звучит пародоксально: разоряющие Европу санкции против России©