Умерла актриса Светлана Светличная, сообщила кинокритик Сусанна Альперина в своем телеграм-канале. Союз кинематографистов России подтвердил эту информацию. Светличной было 84 года, в последние годы актриса тяжело болела.

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года. В 1963 году она окончила ВГИК, мастером ее курса был известный советский режиссер и сценарист Михаил Ромм. Первое появление молодой артистки в кино состоялось в 1959 году в картине «Колыбельная» Михаила Калика.

Затем она получила одну из главных ролей в фильме «Им покоряется небо» Татьяны Лиозновой. Позднее она появилась в многосерийной военной драме «Семнадцать мгновений весны», исполнив влюбленную в Штирлица машинистку Габи.

Одна из наиболее известных ролей Светличной — Анны Сергеевны в фильме «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая. Именно она произносит ушедшую в народ фразу «Не виноватая я, он сам пришел». В 1974 году Светличной присвоили звание заслуженной артистки РСФСР.

Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, дата прощания и похорон будет определена позднее.