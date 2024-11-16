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Кредитным картам отменили ограничение стоимости кредита

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России отменит ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает пресс-служба регулятора. Решение принято с учетом роста рыночных ставок.

«Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита по кредитным картам (а также по дебетовым картам с овердрафтом)», — говорится в сообщении.

По кредитным картам из-за некорректных практик ряда крупных банков, на которые приходится основной объем выдач, среднерыночное значение полной стоимости кредита за третий квартал 2024 года оказалось заниженным.

Поскольку среднерыночное значение полной стоимости кредита за третий квартал служит базой расчета для установления предельного уровня данного показателя на первый квартал 2025 года, то в сегменте кредиток это ограничение могло бы привести к сокращению доступности карт.

Для прочих кредитов сохраняется ограничение полной стоимости кредита в 292% годовых или 1/3 превышения над среднерыночным значением двумя кварталами ранее. Исключение действует только для ипотечных кредитов, займов микрофинансовых организаций и ломбардов.

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Топ комментариев

fender1984

Сколько проси не проси, а американский хозяин европы ни одной санкции не снимет

mosquito__2010

западным политикам каждый день со стороны россии разъясняют за фому, они же каждый день с настойчивостью...

GammiPluh

Нормальная обстановка бежать из окружения?) да привычная уже для ВСУ

nicollaich

Звучит пародоксально: разоряющие Европу санкции против России©