Приложение ChatGPT для Windows стало доступно всем

Компания OpenAI открыла всем пользователям доступ к приложению ChatGPT для операционных систем Windows 10 и Windows 11. Скачать бесплатную программу можно в Microsoft Store.

OpenAI добавила свое приложение для чат-бота в операционную систему Microsoft в октябре, однако тогда тестовой функцией могли воспользоваться только пользователи ChatGPT Plus, Team, Enterprise и Edu.

Десктопная версия ChatGPT для Windows поддерживает базовый функционал нейросети. Она открывается с помощью сочетания клавиш Alt + Space и позволяет делать голосовые запросы благодаря режиму Advanced Voice.

В приложение также добавили поддержку генератора изображений OpenAI DALL-E 3. Пользователи смогут запускать чат-бот параллельно с другими программами на ПК и работать в фоновом режиме, что может быть удобнее веб-версии.