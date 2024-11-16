Кровля шахты «Таштагольская» обрушилась в Кузбассе

Геодинамический толчок с энергетическим классом 5,4 произошел утром 16 ноября в горном отводе шахты «Таштагольская» в Кемеровской области, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

В момент обрушения в шахте находились 183 горняка, сообщила пресс-служба предприятия. На поверхность смогли выйти 182 человека. Один шахтер остается под завалами, его поиски приостанавливались из-за угрозы повторного обрушения.

В настоящее время спасатели возобновили разбор завалов. На месте работают 25 специалистов, а также пять единиц техники.

Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. Ход расследования — на контроле прокуратуры.