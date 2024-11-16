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Государственный долг США установил новый рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Объем государственного долга США впервые в истории превысил 36 триллионов долларов, следует из данных на сайте US Debt Clock.org.

Госдолг за предыдущий год вырос примерно на 2,3 триллиона долларов, при этом темпы роста значительно ускорились. Так, отметку в 34 триллионов долларов уровень американского госдолга превысил 26 июля 2024 года.

Согласно прогнозу американских властей, общий государственный долг США к 2034 году составит более 50 триллионов долларов — это 122% ВВП государства. Соединенные Штаты берут средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства США перед кредиторами. Такими кредиторами могут выступать другие государства, иностранные инвесторы и обычные граждане.

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