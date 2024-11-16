Алсу рассказала, как отметила развод

Певица Алсу рассказала, что отметила развод с Яном Абрамовым в караоке, напевшись там от души.

«Развод я отмечала в караоке. Пела песню Любочки Успенской "К единственному нежному". Это же душераздирающая песня, просто гимн всех караоке-вечеринок! Потом были путешествия. Шопинга не было, он уже не радует. Были бьюти-процедуры. Обожаю массаж», — цитирует телеграм-канал «НеМалахов» Алсу.

Певица добавила, что после развода у нее не было желание сделать каре, хотя такие желания возникали после рождения детей. Сейчас, после развода, он как никогда довольна своей внешностью и менять стиль не планирует.