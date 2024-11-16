Рузиль Минекаев погрузился в творчество Скорсезе

Актер Рузиль Минекаев рассказал, что увлекается творчеством режиссера Мартина Скорсезе, но смотрел далеко не все его работы.

Минекаев опубликовал в телеграм-канале фото экрана с логотипом компании Universal и сообщил, что планирует посмотреть все фильмы режиссера.

«Не реклама! Можете не беспокоиться)) два фильма за вечер. Хочу посмотреть все, что снял Скорсезе. Мне он нравится! Сейчас начнется "Казино"», — написал актер.

Скорсезе, как режиссер, снял более 70 фильмов. У него множество номинаций на «Оскар», но награду он взял лишь раз за фильм «Отступники».

Среди самых популярных фильмов также — «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит», «Авиатор», из последних — «Маэстро», «Убийцы цветочной луны».