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Рузиль Минекаев погрузился в творчество Скорсезе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Рузиля Минекаева

Актер Рузиль Минекаев рассказал, что увлекается творчеством режиссера Мартина Скорсезе, но смотрел далеко не все его работы.

Минекаев опубликовал в телеграм-канале фото экрана с логотипом компании Universal и сообщил, что планирует посмотреть все фильмы режиссера.

«Не реклама! Можете не беспокоиться)) два фильма за вечер. Хочу посмотреть все, что снял Скорсезе. Мне он нравится! Сейчас начнется "Казино"», — написал актер.

Скорсезе, как режиссер, снял более 70 фильмов. У него множество номинаций на «Оскар», но награду он взял лишь раз за фильм «Отступники».

Среди самых популярных фильмов также — «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит», «Авиатор», из последних — «Маэстро», «Убийцы цветочной луны».

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Топ комментариев

fender1984

Сколько проси не проси, а американский хозяин европы ни одной санкции не снимет

mosquito__2010

не доживут эти персонажи до суда.суд сам придёт к ним с небес.в форме российского фаба.

ecima

То что США со странами НАТО помогает Украине, это как понимать?

Asd10

Обоснуешь? Или это ты за слюняво - жаборотого своего лысого кумира обиделся?? 😄С приездом тебя, кстати....