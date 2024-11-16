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Футбольная сборная России одержала крупнейшую победу в истории

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории, обыграв в товарищеском матче сборную Брунея со счетом 11:0. Встреча прошла в Краснодаре.

Забитыми мячами отметились Иван Обляков (1-я и 28-я минуты), Евгений Морозов (10), Лечи Садулаев (48), Никита Кривцов (57), Тамерлан Мусаев (62), Андрей Мостовой (67), Александр Черников (73), Алексей Батраков (79) и Арсен Адамов (88). Нурихван Отман забил в свои ворота.

До этого самой крупной была победа над Сан-Марино со счетом 9:0 в июне 2019 года в рамках отбора на Евро-2020. Также россияне превзошли национальное достижение по количеству голов в одной игре, предыдущий рекорд был установлен в той же встрече со сборной Сан-Марино.

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола. Команда Брунея находится в списке на 184-й строчке. 19 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с командой Сирии.

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