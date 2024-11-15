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#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Суперлуна взойдет над Землей

Источник:
Sibnet.ru
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Земляне в ночь на 16 ноября станут свидетелями последнего в 2024 году Суперлуния — астрономического явления, когда полная Луна приближается на минимальное расстояние к Земле и выглядит больше обычного.

Последнее Суперлуние в 2024 году наступит в 00.29 по московскому времени. В этот момент естественный спутник Земли приблизится к планете на дистанцию в 357 428 километров. Рядом также можно будет увидеть знаменитое звездное скопление Плеяды.

Луна в Суперлуние выглядит на 7% больше и примерно на 16% ярче, чем в обычное полнолуние. Астрономы отмечают, что для невооруженного глаза такая разница очень мала, поэтому лучше воспользоваться биноклем, чтобы полюбоваться земным спутников.

Наслаждаться космическим зрелищем при благоприятных погодных условиях можно будет в ближайшие две ночи — за сутки видимый размер и яркость спутника снизятся лишь на пару процентов.

В Соединенных Штатах ноябрьское Суперлуние называют Бобровой Луной. Так его называли индейские племена. Дело в том, что именно в ноябре американские бобры строят плотины и запасают еду.

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