Суперлуна взойдет над Землей

Земляне в ночь на 16 ноября станут свидетелями последнего в 2024 году Суперлуния — астрономического явления, когда полная Луна приближается на минимальное расстояние к Земле и выглядит больше обычного.

Последнее Суперлуние в 2024 году наступит в 00.29 по московскому времени. В этот момент естественный спутник Земли приблизится к планете на дистанцию в 357 428 километров. Рядом также можно будет увидеть знаменитое звездное скопление Плеяды.

Луна в Суперлуние выглядит на 7% больше и примерно на 16% ярче, чем в обычное полнолуние. Астрономы отмечают, что для невооруженного глаза такая разница очень мала, поэтому лучше воспользоваться биноклем, чтобы полюбоваться земным спутников.

Наслаждаться космическим зрелищем при благоприятных погодных условиях можно будет в ближайшие две ночи — за сутки видимый размер и яркость спутника снизятся лишь на пару процентов.

В Соединенных Штатах ноябрьское Суперлуние называют Бобровой Луной. Так его называли индейские племена. Дело в том, что именно в ноябре американские бобры строят плотины и запасают еду.