Майка Тайсона допустили к бою против Джейка Пола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон прошел все медицинские тесты и допущен к бою против блогера Джейка Пола, сообщили организаторы поединка.

Рейтинговый бой между Тайсоном и Полом пройдет 16 ноября в американском Арлингтоне, штат Техас. При этом Тайсону уже 58 лет, тогда как Полу — всего 27. Последний раз Тайсон выходил на ринг четыре года назад, проведя выставочный поединок с Роем Джонсом.

Тайсон на профессиональном ринге одержал 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был обладателем поясов Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской ассоциации

В послужном списке 27-летнего Пола девять побед (шесть нокаутом), а также одно поражение. Он известен в качестве популярного блогера, однако выступает на профессиональном ринге с января 2020 года.