Канцлер Германии после двухлетнего перерыва позвонил Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил российскому президенту Владимиру Путину, разговор стал первым с декабря 2022 года, сообщает пресс-служба немецкого правительства.

Главной темой беседы, продлившейся около часа, стал конфликт на Украине, говорится в сообщении. Шольц призвал Путина к завершению конфликта на Украине и началу мирных переговоров.

Также он подчеркнул решимость Германии поддерживать Киев до тех пор, «пока это необходимо». Отмечается, что перед звонком Путину канцлер поговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В свою очередь, Путин проинформировал Шольца об усилиях России по деэскалации и поиску мирных развязок кризиса на Украине, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер также указал, что ситуация на Украине стала прямым результатом агрессивной политики НАТО.

После победы на президентских выборах в США Дональда Трампа западные страны испытывают неопределенность относительно поддержки Украины. Трамп, который вступит в должность 20 января, ранее заявлял, что намерен добиться быстрого соглашения между Киевом и Москвой.